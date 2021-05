Rheinfelden AG : «Ist die Polizei jetzt im Krieg mit den Autofahrern?»

Ein getarnter Blitzer lehrte am Freitagmorgen Autofahrer am Flossländerweg in Rheinfelden das Fürchten. Ein Anwohner zweifelt, ob die militärische Aufmachung der Verkehrssicherheit dient.