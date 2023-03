Julia Faustyna: Ist die Polin die vermisste Schweizerin Livia Schepp?

Das britische Mädchen wurde 2007 in Portugal entführt.

Julia Faustyna behauptet, die vor rund 16 Jahren verschwundene Madeleine McCann zu sein. Ist sie in Wahrheit die vermisste Schweizerin Livia Schepp?

Nun gibt es eine neue Behauptung: Sie könnte Livia Schepp sein, die 2011 in der Romandie von ihrem Vater entführt worden ist.

Julia Faustyna denkt, dass sie Maddy McCann ist – das britische Mädchen, das 2007 in den Ferien in Portugal verschwand. Auf Instagram hatte sie sich an die Öffentlichkeit gewandt und versucht zu beweisen, dass es sich bei Maddie und ihr um ein und dieselbe Person handelt.