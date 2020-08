vor 31min

Corona-Hotspot Spanien

Ist die Quarantäne-Liste der Schweiz unfair?

Auf der Quarantäne-Liste unterscheidet die Schweiz betroffene und weniger betroffene Regionen nicht. Schweizer Touristen und Politiker fordern das BAG auf, über die Bücher zu gehen.

von Claudius Seemann

1 / 8 Spanien verzeichnet seit Samstag mehr als 60 Neuinfektionen pro 100’000 Einwohner innerhalb von 14 Tagen. KEYSTONE Bei deutschen Spanien-Urlaubern ist das nicht bei allen der Fall: So sollten sie sich laut Robert-Koch-Institut in Quarantäne begeben, wenn sie zum Beispiel in der Region Katalonien Ferien gemacht haben. (Symbolbild) KEYSTONE Angesichts steigender Fallzahlen in Spanien dürften Touristen bei ihrer Rückkehr in die Schweiz in Quarantäne geschickt werden – auch wenn ihre Region oder Ferieninsel kaum betroffen war. KEYSTONE

Darum gehts Das BAG unterscheidet bei den Ländern auf ihrer Quarantäneliste bis jetzt nicht nach Regionen.

Touristen kritisieren diese Strategie, da es kaum Neuansteckungen auf ihrer Insel gebe.

CVP-Ständerat Erich Ettlin hat Verständnis dafür, dass der Bund derzeit keine Feingliederung macht.

Nach den Strandferien in Quarantäne? Bei deutschen Spanienurlaubern zumindest ist das nicht bei allen der Fall: So sollten sie sich laut Robert-Koch-Institut in Quarantäne begeben, wenn sie in den Regionen Katalonien, Aragón oder Navarra Ferien gemacht haben. Anders die Schweizer Touristen: Angesichts steigender Fallzahlen in Spanien könnten bald alle bei ihrer Rückkehr in Quarantäne geschickt werden.

Der Grund: Das BAG unterscheidet bei den Ländern auf ihrer Quarantäneliste bislang nicht nach Regionen, sondern nimmt das ganze Land auf die Liste, wenn sich Fälle häufen. Gemäss Verordnung hätte das BAG jedoch die Möglichkeit, dies zu ändern und einzelne Regionen auf die Liste zu nehmen. Bis anhin habe man jedoch darauf verzichtet, sagt ein BAG-Sprecher.

«Haben keine Lust auf Quarantäne»

Schweizer Touristen, die derzeit auf spanischen Inseln weilen, können dies nicht nachvollziehen. So etwa Leser U. Y.* (27) aus Wallisellen ZH, der am Samstag mit seiner Freundin auf die Insel Teneriffa reiste. «Kaum angekommen, erfuhren wir, dass Spanien wohl bald auf die Quarantäneliste des Bundes kommt», so Y. «Das, obwohl die Kanarischen Inseln kaum Neuansteckungen verzeichnen.»

In knapp zwei Wochen seien ihre Ferien zu Ende – dann müssten sich Y. und seine Freundin wohl in Quarantäne begeben. «Wir haben keine Lust darauf, obwohl wir aus einem Gebiet mit wenigen Ansteckungen zurückkehren», sagt Y. Er fordert: «Das BAG soll bei der Quarantäneliste in Regionen unterscheiden.»

Auch Marcel Kofel, der derzeit in Mallorca weilt, stört sich daran, dass das BAG nur eine Länderliste führt und nicht nach Regionen differenziert: «In Teilen Spaniens sind die Zahlen sehr hoch. Hier in der mallorquinischen Pampa hat es aber meines Wissens schon länger keine einzige Ansteckung mehr gegeben.»

Regionale Unterscheidung zum Schutz der Volkswirtschaft

Auch FDP-Nationalrat Marcel Dobler kritisiert die grobe Unterscheidung auf der Quarantäneliste. «Solch eine Betrachtung durch das BAG ist einfältig, wenn gewisse Inseln unproblematisch sind und niedrigere Fallzahlen haben als die Schweiz.» Dobler findet, man solle Inseln und Regionen wie zum Beispiel auch Nord- und Süditalien unabhängig auf der Liste betrachten.

Er weist jedoch auch auf die umgekehrte Situation hin: «Auch zum Schutz unserer eigenen Volkswirtschaft würde es Sinn ergeben, eine regionale Unterscheidung bei der Quarantäne vorzunehmen, denn im Gegenzug sind unsere Hotels und Gastrobetriebe ebenfalls auf Touristen angewiesen.»

Nun ist es laut Dobler am BAG, diesen Schritt zu prüfen und auf der Quarantäneliste regional zu differenzieren. «Beim Flugverkehr ist es zum Beispiel gut durchsetzbar: Man könnte umso besser sagen, aus welchen Regionen die Touristen kommen.» Der bürokratische Mehraufwand, der mit den Kontrollen aus den Regionen entstehen würde, ist laut Dobler verhältnismässig und könnte in Kauf genommen werden.

«Man muss die Liste durchsetzen»

Ein Punkt, den Erich Ettlin, CVP-Ständerat aus dem Kanton Obwalden, kritisch sieht: «Momentan ist die Betrachtung ganzer Staaten bis auf weiteres der einzig praktikable Weg, um die Liste durchzusetzen.» Er habe Verständnis dafür, dass der Bund derzeit keine Feingliederung mache. «Die ganze Liste nützt nichts, wenn man sie nicht durchsetzen kann. Um die Quarantäneregelung administrativ bewältigen zu können, muss man den Ablauf möglichst einfach gestalten», so Ettlin.

Ettlin frage sich auch, ob man die Situation bei einer allfälligen Unterscheidung in Regionen noch im Griff hätte: «Man kann nicht gut kontrollieren, wo und wie die Menschen innerhalb der Landesgrenzen herumreisen.» Die Staaten hätten darüber auch unterschiedlich gute Informationen. «Im Moment müssen wir es also sicher noch so handhaben.»

*Name der Redaktion bekannt