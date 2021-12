Ist die Queen auf Schloss Windsor tatsächlich sicher?

Während die Königin gerade frühstückte, versuchte am Samstag ein Mann in das königliche Schloss zu gelangen. Die Sicherheitskräfte reagierten schnell, doch wie sicher ist ihre Residenz?

Darum gehts Am ersten Weihnachtsfeiertag drang ein Mann auf das Gelände des königlichen Schlosses Windsor vor.

In einem Video, das die Zeitung «The Sun» veröffentlichte, kündigte der 19-Jährige zuvor an, die Monarchin ermorden zu wollen. In der Hand hielt er dabei eine Armbrust.

Die Sicherheitskräfte der Königin konnten den Eindringling rechtzeitig stoppen.

Doch wie sicher sind die 95-Jährige und ihre Familie tatsächlich in ihren Anwesen?

Mit einer Armbrust bewaffnet wurde am ersten Weihnachtstag ein 19-Jähriger auf dem Gelände von Schloss Windsor gefasst. Im Vorfeld kündigte der Eindringling mit verzerrter Stimme in einem von «The Sun» veröffentlichten Video an, Queen Elizabeth ermorden zu wollen. Das Motiv: Vergeltung. Er nehme Rache für diejenigen, die wegen ihrer Herkunft getötet, erniedrigt und diskriminiert worden seien sowie für die Toten des Amritsar-Massakers 1919.

Ein Sprecher von Scotland Yard betont gegenüber «The Sun»: «Sicherheitsprozesse wurden innerhalb von Minuten ausgelöst, nachdem der Mann das Gelände betreten hatte.» Nichtsdestotrotz: Der Vorfall sorgt für Aufsehen – und dürfte die Debatte über die Sicherheit des Staatsoberhaupts anheizen. Schliesslich war es nicht der erste Vorfall in Windsor in diesem Jahr.

In dem Video, das der britischen Zeitung «The Sun» vorliegt, spricht der Eindringling über sein Vorhaben. «The Sun»

Wie sicher ist Schloss Windsor?

An Weihnachten waren die Sicherheitsvorkehrungen rund um Schloss Windsor höher als ohnehin schon, denn etwa 20 Familienmitglieder sollen sich in der Residenz aufgehalten haben: Ausser der Queen, die zu der Zeit frühstückte, waren unter anderem ihr jüngster Sohn Edward, sowie ihre Enkelinnen Zara Tindall, Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie mit ihren Familien auf dem Gelände. Der Palast kommentierte den Vorfall bislang nicht.

Lediglich der ehemalige Leiter der königlichen Schutzeinheit, Dai Davies, sagte gegenüber «Geo News», es werde nun eine «grosse Überprüfung» der Sicherheit erforderlich sein, um die Sicherheitspläne zu überarbeiten. «Es ist ein sehr besorgniserregendes Ereignis, das auf höchstem Niveau bewertet werden muss. Aufgrund der schieren Grösse von Windsor Castle werden mehrere Organisationen beteiligt sein, vom königlichen Sicherheitsteam, der Thames Valley Polizei und der Metropolitan Police», so Dai weiter.

Schliesslich wurde erst im Frühling ein Paar auf dem Grundstück festgenommen, das nahe der Stelle spazierte, an der die Queen häufig ihre Hunde ausführt. Noch mehr Fragen warf eine Frau auf, die keine zwei Wochen zuvor Zutritt zur Residenz von Prinz Andrew auf dem Windsor-Gelände erhalten hatte. Sie fuhr mit dem Taxi vor und überredete angeblich Sicherheitskräfte, die Rechnung zu zahlen. Die 44-Jährige gab sich als Partnerin des Prinzen aus.

Wachablöse als Gefahr

Windsor ist seit bald 20 Jahren verstärkt im Fokus der Security rund um die Royal Family: Am 21. Juni 2003 kletterte der selbst ernannte «Comedy-Terrorist» Aaron Barschak unbemerkt über den Zaun und mischte sich – geleitet von einem Polizisten, der ihn für einen verirrten Gast hielt – unter die Teilnehmer der Feier zum 21. Geburtstag von Prinz William (38).

Immer wieder gelangten zudem Eindringlinge auf das Gelände des Buckingham-Palast, einmal sogar ein verurteilter Mörder. Mindestens einmal kam es dabei zum engen Kontakt mit der Queen: 1982 schaffte es Michael Fagan bis ins Schlafzimmer der Königin. Grund: Er nutzte den Schichtwechsel der Wachen. Erst zehn Minuten später eilten der Monarchin damals Sicherheitsleute zur Hilfe.

Und weil der Wachwechsel besondere Gefahr birgt, wurde in der Dauer der Ablöse vor dem Buckingham-Palast etwa ein Fahrverbot vor dem Schloss eingeführt. Generell patroullieren die Wachen ständig im Innen- und Aussenbereich und sollen – zusammen mit weiteren Sicherheitsleuten dafür sorgen, dass die Familie in eine der besten gesichertsten Gebäuden Englands wohnt. Zudem werden alle königlichen Residenzen von einem hohen Zaun oder einer hohen Steinmauer geschützt. Bewegungsmelder in den Räumen gibt es obendrauf.

