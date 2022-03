Live ab 16 Uhr - So will Zürich Ukraine-Flüchtenden helfen

Zurzeit würden die jeweiligen Diaspora, also ukrainische Communitys in anderen Ländern, bei der Wahl des Ziellandes eine massgebliche Rolle spielen. So seien in Italien, dass noch weiter südlich liegt als die Schweiz, schon deutlich mehr Geflüchtete eingetroffen als in der Schweiz. Dies sei wohl mit der grösseren ukrainischen Gemeinschaft in Italien zu erklären. Die grösste ukrainische Diaspora gibt es in Polen.