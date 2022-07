Schweiz: «Für einzelne Stunden wären Kunden ohne Strom»

Die Versorgungssicherheit der Schweiz ist derzeit gegeben. Aufgrund des Ukraine-Kriegs und der damit verbundenen möglichen Gaslieferunterbrechungen in Europa sowie der Situation bei den Kernkraftwerken in Frankreich kann gemäss Einschätzung der ElCom die Stromversorgung im kommenden Winter 2022/2023 aber angespannt werden. Falls eine Strommangellage eintreffen sollte, gäbe es Massnahmen. So denkt der Bund unter anderem über Strom-Kontingente für Grosskunden nach. Als letzte Konsequenz würde der Bundesrat Netzabschaltungen beschliessen.