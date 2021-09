Weniger Fälle und Hospitalisierungen - Ist die vierte Corona-Welle schon gebrochen?

Wettlauf gegen die Zeit

Verhindern lässt sich ein Szenario wie im letzten Herbst laut Jan Fehr, Infektiologe und Public Health-Experte der Uni Zürich, nur mit der Impfung: «Neben dem Druck, den der Bundesrat mit der Ausweitung der Zertifikatspflicht ausübt, braucht es vor allem den Dialog und niederschwellige Angebote. Die Impftram, welche wir im Kanton Zürich am Dienstag in Betrieb nehmen konnten, ist ein tolles Projekt, von dem wir uns viel erhoffen.» Dass es einen gewissen Prozentsatz gebe, der sich nicht impfen lassen wolle, sei okay, so Fehr. «Wir müssen im Wettlauf gegen die Zeit jetzt aber alles daran setzen, die Unentschlossenen abzuholen und die Lücke in der Impfquote zu anderen Ländern wie Dänemark zu schliessen.»

Auch Urs Karrer, Vize-Präsident der Taskforce, appelliert an die Bevölkerung, sich impfen zu lassen. Grundsätzlich werde eine klare Beschleunigung der Epidemie erwartet, sobald es kälter werde. «Pro 100 geimpfte Erwachsene verhindern wir ein bis zwei Hospitalisierungen.»