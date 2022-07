Aufruf : Ist die Work-Life-Balance für dich ein Killerkriterium bei der Jobsuche?

Die Ansprüche an den Arbeitsmarkt verändern sich – statt Karriere steht nun für viele Junge die Work-Life-Balance im Mittelpunkt. Wir suchen Berufseinsteigerinnen und -einsteiger, die uns von ihren Plänen erzählen.

Wir suchen junge Berufseinsteigerinnen und -einsteiger, die uns von ihren Erwartungen an die Arbeitswelt berichten. Melde dich hier oder im Formular unten!

Ausgeglichene Work-Life-Balance statt Karriere um jeden Preis: Die Ansprüche der Generation Z an die Arbeitswelt sind grundlegend anders als die der Arbeitnehmenden vor ihnen. Der momentane Fachkräftemangel spielt ihnen bei deren Durchsetzung in die Hände. Wir wollen diesem Phänomen in einer Videoreportage auf den Grund gehen und suchen darum junge Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger.