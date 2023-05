Ist diese Batterie leer, kannst du sie einfach aufessen

So funktioniert die essbare Batterie

Caironis Team hat sich bei der Entwicklung von biochemischen Redoxreaktionen inspirieren lassen, die in allen Lebewesen ablaufen, heisst es in einer Mitteilung. Die daraus resultierende Batterie hat eine Anode (Pluspol) aus Riboflavin, besser bekannt als Vitamin B2, das zum Beispiel in Mandeln vorkommt. Die Kathode (Minuspol) besteht aus dem Nahrungsergänzungsmittel Quercetin. Mit Aktivkohle, eine rezeptfreie Substanz, die etwa bei Durchfallerkrankungen hilft, haben die IIT-Forschenden die elektrische Leitfähigkeit optimiert. Der Elektrolyt, der Anode und Kathode voneinander trennt, basiert auf Wasser. Der Separator, der in jeder Batterie benötigt wird, um Kurzschlüsse zu vermeiden, besteht aus Nori-Algen, wie sie in Sushi vorkommen. Die beiden Elektroden hat das Team in Bienenwachs verkapselt. Für die elektronischen Kontakte nutzte das Team essbares Blattgold.