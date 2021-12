Ist Rüschen-Bettwäsche der umstrittenste Einrichtungstrend 2021?

Für die einen sind Rüschen romantisch, verspielt und sorgen für einen Prinzessinnen-Vibe — für die anderen sind Rüschen einfach nur ein Albtraum, der besser in der Versenkung verschwunden wäre. Der neuste Trend: Rüschen sind jetzt an und auf Bettwäsche angebracht. Finden die einen schön, die anderen weniger. Genau wie der gehypte Schaum-Spiegel letztes Jahr ist auch dieser Trend umstritten.

Dass eine bestimmte Bettwäsche so im Trend liegt, ist wohl pandemiebedingt: Wir haben in den vergangenen Monaten sehr viel mehr Zeit in unseren vier Wänden und damit auch in unserem Schlafzimmer verbracht. So ist dieser Raum auch auf Instagram mehr in den Fokus gerückt.