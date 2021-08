Mutante AY.3 - Ist diese Coronavirus-Variante noch ansteckender als Delta?

Bei AY.3 handelt es sich aber um eine weitere Subform von Delta – insgesamt gibt es derer dreizehn, die alle unter dem Namen Delta Plus zusammengefasst werden. In der Virusvarianten-Übersicht des Bundesamts für Gesundheit BAG werden sie unter «Delta» zusammengefasst. Die Unterformen haben miteinander gemein, dass sie über eine zusätzliche Mutation des Spike-Proteins verfügen, die auch in den beiden Corona-Varianten Beta und Gamma zu finden ist. Sie stehen unter Beobachtung.

Zu beobachten ist die Ausbreitung von AY.3 vor allem im Mittleren Westen und in den Südstaaten der USA. Demnach gehen in Mississippi etwa bereits 45 Prozent der Neuinfektionen auf diese Delta-Subform zurück, in Missouri sind es 43 Prozent. Dies zeigen Daten der US-Seuchenbehörde CDC. Auch in Europa wurden bereits Fälle verzeichnet: In Grossbritannien, Israel, aber auch in Deutschland. Dort liegt der Anteil bei 3,4 Prozent, wie heute.at schreibt.