Verschwundene Kletterin: Ist diese Insta-Story ein Lebenszeichen von Elnas Rekabi?

Seit der Islamischen Revolution von 1979 müssen iranische Frauen in der Öffentlichkeit ein Kopftuch tragen.

Am Dienstagmorgen wird auf ihrem Instagram-Profil eine lange Mitteilung veröffentlicht.

Kletterin Elnas Rekabi ist nach ihrer Protestaktion an der Asienmeisterschaft verschwunden.

Die Iranerin Elnas Rekabi nahm im Kletter-Final der Asienmeisterschaften in Seoul aus Protest gegen das Regime das für iranische Sportlerinnen obligatorische Kopftuch ab . Wenig später galt sie als vermisst . Nun kursiert die traurige Nachricht: Rekabi soll vom eigenen Teamleiter verraten worden und mittlerweile bereits auf dem Weg ins berüchtigte Evin-Gefängnis in Teheran sein.

Das grosse Werweissen um den Aufenthaltsort und das Wohlbefinden wird am Dienstagmorgen kurz unterbrochen: Auf dem Instagram-Profil von Rekabi wird eine Story publiziert. Es handelt sich um ein langes Statement in Persisch. Ein Lebenszeichen der 33-Jährigen? Wohl kaum. Zu diesem Schluss kommt man, wenn man die Botschaft der Profi-Climberin übersetzt.

Am Dienstagmorgen wurde von Rekabis Instagram-Profil aus diese Story abgesetzt.

«Bin auf dem Weg in den Iran»

«An meine lieben Landsleute», wird die Story eröffnet, «ich, Elnas Rekabi, welche seit 20 Jahren Mitglied der Klettermannschaft des Irans bin, möchte mich entschuldigen.» Dies, wegen der Sorge, die sie mit den Ereignissen in Südkorea verursacht habe.

«Aufgrund des schlechten Zeitmanagements und einer Aufforderung, die nicht geplant war, musste ich schnell mit Klettern anfangen», heisst es weiter. Dies sei der Grund, weshalb die Kopfbedeckung ungewollt Probleme bereitete. Und zum Schluss: «Ich bin jetzt auf dem Weg in den Iran.»

Experte glaubt an Ghostwriter

20 Minuten hat am Asien-Orient-Institut der Universität Zürich nachgefragt: Wie ist diese Nachricht einzuordnen? Hamid Hosravi, selbst gebürtiger Iraner und Iran-Experte am Institut, nimmt Stellung: «Das Persisch ist so geschwollen, dass man davon ausgehen kann, dass Rekabi selbst nicht die Autorin der Story ist.»