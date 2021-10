Zuzana Strausz-Plackova – Ist diese slowakische Influencerin in Wahrheit Drogen-Baronin?

Mit diesen teilte sie regelmässig Einblicke in ihr luxuriöses Leben.

Zuzana Strausz-Plackova ist in der Slowakei aus Fernsehen und Social Media bekannt.

Gemäss den Behörden verdienen sie sich ihren Lebensunterhalt mit dem Verkauf von Crystal Meth und Marihuana. Die beiden dementieren und geben an, einfach sparsam gelebt zu haben.

In der Slowakei wurden die Influencerin Zuzana Strausz-Plackova und ihr Ehemann vorübergehend festgenommen.

Grund sind Drogen, Waffen und Geld, die die Behörden an mehreren Orten gefunden haben und die offenbar Strausz-Plackova und ihrem Ehemann gehörten. Die Polizei verhaftete die beiden letzte Woche, liess sie nach drei Tagen in Untersuchungshaft aber wieder gehen. Jetzt muss die Staatsanwaltschaft über das weitere Vorgehen entscheiden.

Berühmtheit erlangte sie durch Softpornos und Reality-TV

Insgesamt neun Kilogramm Crystal Meth, mehrere Tausend Franken Bargeld und Waffen fanden die Beamten in den Verstecken. Auch mit Marihuana sollen die beiden gedealt haben. Auf Bildern der slowakischen Nationalpolizei sind Plantagen in Kellern zu sehen. Ihr Hauptquartier hatten die beiden in der Hauptstadt Bratislava. Insgesamt wurden 15 Personen festgenommen und verhört. Die Behörden scheinen sich ihrer Sache ziemlich sicher zu sein. Sie hatten zuvor jahrelang die Telefonate des Ehepaars Strausz und ihrer Partner abgehört. Die Social-Media-Berühmtheit wiederum erklärt: «Die Wahrheit ist, dass ich viel spare.» Gemäss eigenen Angaben hat sie mit ihren Aktivitäten auf Instagram eine Million Dollar verdient.