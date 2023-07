Hyam Hyams soll Jack the Ripper sein

Der Mann lebte in der Gegend und die Morde endeten abrupt, als er in eine psychiatrischen Anstalt eingewiesen wurde.

Die Britin Sarah Bax Horton will das Rätsel um Serienmörder Jack the Ripper gelöst haben: Die Hobby-Ermittlerin behauptet, die Identität des Mannes entdeckt zu haben, der hinter der schockierendsten Mordserie in der britischen Geschichte steckt. Es soll sich um Hyam Hyams handeln, ein Mann, der um 1888 im East End in London lebte.