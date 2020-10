Der Trailer zu «The Trial of the Chicago 7».

«The Trial of the Chicago 7»

«Die ganze Welt schaut zu»-Parolen schallen durch die Strassen, Hunderte von Demonstrierenden bahnen sich ihren Weg durch die Stadt. Die Szene aus Aaron Sorkins «The Trial of the Chicago 7» wirkt aktuell, liegt jedoch über fünfzig Jahre zurück. Wir schreiben Ende August 1968, bei den Protesten in Chicago gegen den Vietnamkrieg kommt es zu gewalttätigen Ausschreitungen zwischen der Polizei und den Aktivistinnen und Aktivisten.

Der Prozess ging in die Geschichte ein

Dreizehn Jahre Verspätung

Ursprünglich plante Steven Spielberg 2007, die Geschichte zu verfilmen. Das verlief jedoch im Sand, bis Aaron Sorkin sich der Story annahm. In der aktuellen Lage ist der Film noch relevanter – gemäss US-Medien wie «Variety» dürfte der Streifen in mehreren Kategorien beste Chancen auf einen Oscar haben.

«The Trial of the Chicago 7» gibt es ab dem 1. Oktober im Kino zu sehen, ab dem 16. Oktober ist der Film auf Netflix verfügbar.

«Blackbird»

Die Mitte 60-Jährige leidet an der Nervenkrankheit ALS und will ihrem Leben mithilfe ihres Mannes, dem Arzt Paul (Sam Neill), ein Ende setzen. Sie wird sich am Sonntagabend ein tödliches Mittel spritzen. Am Wochenende ihres Sterbetags hat Lily ihre engsten Vertrauen ein letztes Mal zusammengetrommelt.