Hopium Machina: Ist dieses Auto die Wasserstoff-Alternative zum Tesla?

Windschlüpfrige Aussenhaut

Die viertürige Limousine mit coupéhafter Dachlinie zeichnet sich durch eine besonders glatte und damit wohl auch sehr windschlüpfrige Aussenhaut aus. Statt grosser Aussenspiegel gibt es nur noch kleine Ausleger für digitale Rückspiegel. Ausserdem wird in den Türen auf mechanische Griffe verzichtet. An der Front fallen die LED-Leuchten mit wellenartigem Verlauf auf. Zudem gibt es einen variablen Kühlergrill, der bei Bedarf das Brennstoffzellensystem auf Wohlfühltemperatur bringen soll.

Zum Antrieb hatten die Franzosen bereits 2021 erste Details genannt. Demnach soll das Fahrzeug einen über 368 kW (500 PS) starken Elektroantrieb bieten und damit bis zu 230 km/h schnell sein. Laut eigenen Angaben will Hopium «das Tesla der Wasserstoff-Automobile» werden. Der Wasserstoffvorrat in den Unterflurtanks soll mehr als 1000 Kilometer Reichweite mit einer Füllung erlauben. 2025 will Hopium in die industrielle Produktion einsteigen, der Preis für die Limousine soll bei etwa 120’000 Euro liegen.