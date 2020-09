1 / 8 Ist Johnny Depp (57) frisch verliebt? Gemäss der «Daily Mail» trifft sich der Hollywood-Star seit einer Weile mit der Deutschen Sophie Hermann. KEYSTONE/EPA/Vickie Flores Die beiden haben sich Anfang dieses Jahres in einem Londoner Hotel kennengelernt, heisst es in der britischen Zeitung. Instagram/xxsophiehermannxx Depp und Hermann hätten daraufhin oft telefoniert und sich so besser kennengelernt. Instagram/xxsophiehermannxx

Johnny Depp soll frisch verliebt sein. Wie unter anderem die «Daily Mail» berichtet, datet der 57-jährige Hollywood-Star seit kurzem das deutsche Model Sophie Hermann. Die 33-Jährige wohnt in London, wo sie Depp Anfang dieses Jahres in einem Hotel kennengelernt und ihm daraufhin ihre Handynummer zwischen die Saiten seiner Gitarre geklemmt habe. Danach hätten die beiden oft telefoniert und sich so im Laufe der Zeit näher kennengelernt.

Bislang haben sich Depp und Hermann noch nicht öffentlich zur angeblichen Beziehung geäussert. Doch ein Detail auf den Social-Media-Kanälen der beiden deutet darauf hin, dass sie sich zumindest kennen: Auf Instagram folgen sie sich gegenseitig. Auffällig ist dies vor allem, weil Depp auf seinem Profil nur wenigen, offenbar ausgewählten Personen folgt.

Sie wohnte in St. Gallen

Hermann ist in Grossbritannien vor allem als Darstellerin der langjährigen Reality-Show «Made in Chelsea» bekannt. Aufgewachsen ist sie jedoch in München – und hat eine Weile lang auch in der Schweiz gelebt. Hermann hat die private Internatsschule Institut auf dem Rosenberg in St. Gallen besucht. Ihre Stiefmutter ist die deutsche Schauspielerin Uschi Glas (76): 2005 heiratete sie Sophies Vater Dieter Hermann.

Über den Sommer hat Johnny Depp Zeit in London verbracht, weil er zurzeit in einen Rechtsstreit mit der britischen Zeitung «The Sun» und seiner Ex-Frau Amber Heard verwickelt ist. Die 34-Jährige wirft dem «Pirates of the Caribbean»-Star unter anderem häusliche Gewalt vor. Seit 2017 sind die beiden geschieden.