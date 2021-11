Tiktok-Trend: Clean Girl Look für einfaches Nude-Make-up

Wer sich schon mal am No-Make-up-Look versucht hat, kennt das Ziel: Ein frisches Auftreten, bei dem alle ausrufen «Du siehst so gut aus! Und das auch noch ungeschminkt!». Mit dem klitzekleinen Haken, dass nicht alle von uns von Natur aus mit makelloser Haut, natürlich schwarzen Wimpern und sanft getönten Wangen gesegnet sind. Also muss doch Make-up ran. Aber bloss kein offensichtliches … gar nicht so einfach.