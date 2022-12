Das Model Veronika Rajek soll die neue Freundin von Tom Brady sein

Nach Bündchen-Scheidung : Ist dieses Model die Neue von Star-Quarterback Tom Brady?

Veronika Rajek feuert Tom Brady in seinem Trikot an.

Die Tinte auf seinen Scheidungspapieren ist gerade so getrocknet und schon soll Tom Brady eine neue Flamme haben. Dies berichten verschieden Medien am Donnerstag. Bei der Frau handelt es sich um Veronika Rajek. Sie kommt aus der Slowakei und ist 26 Jahre alt. Die 1,81 m grosse Blondine ist also 19 bzw. 16 Jahre jünger als der Star-Quarterback und dessen Ex-Frau. Doch woher kommen die Gerüchte? Das Model besuchte Brady bei seinem NFL-Spiel in Tampa Bay. Auf Instagram gestand sie danach dem Star-Quarterback ihre Liebe.