Aufruf: Ist dir als Studentin die Karriere wichtig – oder soll dein Partner gut verdienen?

Frauen machen zwar 60 Prozent der Studierenden an der Uni Zürich aus – doch viele wollen danach keine Karriere machen. Wie ist es bei dir?

Eine neue Studie von Soziologin Katja Rost und Wirtschaftsprofessorin Margit Oserloh lässt aufhorchen: Obwohl sehr viele Frauen studieren – in Zürich sind fast 60 Prozent der Studierenden weiblich – wollen viele von ihnen danach keine Karriere machen. Der wichtigste Grund dafür ist nicht etwa fehlende Gleichberechtigung, wie die Befragung von 10’000 Studentinnen zeigt. Vielmehr haben viele Studentinnen offenbar keine oder nur geringe Karriereambitionen.

Die Ergebnisse, die in der «SonntagsZeitung» publiziert worden sind, zeigen weiter, dass das Familienbild von Studentinnen nach wie vor eher konservativ geprägt ist: Sie bevorzugen einen Partner, der älter und erfolgreicher ist. Bist du selbst als Frau gerade am Studieren? Wie wichtig ist es dir, danach Karriere zu machen und viel Geld zu verdienen? Oder hast du studiert? Und falls ja, als was arbeitest du heute, wie viel Prozent und wie viel verdienst du? Verdient dein Partner mehr als du oder wünschst du dir einen Partner, der älter ist und mehr verdient?