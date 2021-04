«L auf unauffällig hinter mir und schau, ob man etwas sieht » : Jede Frau hat diesen Satz schon einmal gesagt, um sicher zu gehen, dass man keinen Fleck auf der Hose sieht. Periodenblut, wie peinlich! So denken viele von uns. Aber wieso eigentlich?

Ist es uns peinlich, dass wir einen Körper haben, der für uns arbeitet? Ist es uns peinlich, dass wir jeden Monat aufs Neue die teilweise heftigen Schmerzen aushalten müssen? Wieso wollen es so viele Frauen vor anderen geheim halten, wenn sie ihre Tage haben? Fragen, die diese Woche wieder aufgekommen sind, als Eugen Raimkulow und André Ritterswürden in der deutschen «Vox»-Fernsehsendung «Höhle der Löwen» aufgetreten sind. Sie haben ihre Geschäftsidee « Pinky Gloves » vorgestellt – und tatsächlich den Zuschlag für ein Investment in der Höhe von 30’000 Euro bekommen.