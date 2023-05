Schweiz: SBB-Perronanzeiger haben seit heute neues Design

An den Bahnhöfen erscheinen seit heute die Anzeigetafeln auf den Perrons in neuem Glanz.

Reaktionen

Den Pendlerinnen und Pendlern scheint das Update zu gefallen. «Sensationell, genau, was man braucht», lautet etwa einer der Kommentare. «Hervorragend, deutliche Verbesserung, auch mit der Vorhersehbarkeit der Überlastung von Wagen zu Wagen», ein anderer. Gewünscht wird von vielen nun, dass auch die Darstellung in der App angepasst wird.

In den Kommentaren nimmt sich der SBB-Chef auch Zeit, die offenen Fragen persönlich zu beantworten. So will jemand wissen, worin sich denn die blauen und weissen Kästchen unterscheiden und was das Logo im ersten Feld bedeutet. «Vielen Dank für Ihr Interesse. Blau und Weiss unterscheiden tatsächlich die erste und zweite Klasse, wie Sie sagen, und das erste Logo ist das eines Laptops, um den Arbeitsbereich anzuzeigen», antwortet Ducrot.