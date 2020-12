Erfolglose Promis

Kim Kardashian und Staranwälte

Reality-TV-Star Kim Kardashian schrieb am Donnerstag auf Twitter: «Es ist der Tag der Menschenrechte, und hier in den Vereinigten Staaten richten wir jemanden hin, der zum Zeitpunkt des Verbrechens 18 war, nicht der Schütze war und sich rehabilitiert hat. So beschämend.» Kardashian pflegt eigentlich gute Beziehungen zu US-Präsident Donald Trump. Doch sie blieb mit ihrer Aufforderung, die Hinrichtung auszusetzen, ebenso erfolglos wie die beiden prominenten US-Anwälte Alan Dershowitz und Ken Starr. Sie hatten in letzter Minute beantragt, die Vollstreckung der Todesstrafe für 14 Tage auszusetzen. Beide kennen den US-Präsidenten gut. Sie hatten Trump in dessen Amtsenthebungsverfahren im Kongress verteidigt.