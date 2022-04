Kourtney Kardashian und Travis Barker haben heimlich in Las Vegas geheiratet

Dem zufolge soll die Vermählung in einer kleinen Kapelle in Las Vegas, nur einen Tag nach der Grammy-Verleihung, stattgefunden haben.

Damit hat wohl niemand gerechnet: Sechs Monate nach ihrer Verlobung haben sich Kourtney Kardashian (42) und Travis Barker (46) das Jawort gegeben. Das berichten zumindest diverse US- und britische Medien – darunter «The Sun» und TMZ. Die Hochzeitszeremonie soll still und heimlich einen Tag nach der Grammy-Verleihung in Las Vegas stattgefunden haben. Gemäss der britischen Zeitung wurde die rund 30-minütige Trauung in echter Vegas-Manier von einem Elvis-Presley-Imitator vollzogen.