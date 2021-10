Unfallhotspot Gempenstrasse – «Nur eine Frage der Zeit, bis wieder ein schlimmer Unfall passiert»

1 / 8 19. Juni 2019: Ein 23-jähriger Lenker eines McLaren geriet nach einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und krachte in einen korrekt entgegenkommenden Velofahrer. Kapo SO Der Velofahrer (38) wurde dabei lebensgefährlich verletzt und trug bleibende Schäden vom Unfall davon. Der Lenker des McLaren blieb unverletzt. Kapo SO Der Lenker des McLaren wurde am 21. Oktober 2021 wegen versuchter vorsätzlicher Tötung verurteilt. Kapo SO

Darum gehts Die Gempenstrasse zwischen Dornach und Gempen im Kanton Solothurn ist ein Unfall-Hotspot.

Seit ein Velofahrer im Juni 2019 beinahe tödlich von einem McLaren erfasst wurde, starben zwei junge Männer auf der Strecke.

Der Kanton Solothurn hat nach einem Gutachten der Beratungsstelle für Unfallverhütung Massnahmen getroffen, um die Sicherheit auf der Strasse zu verbessern.

Dem Dornacher Gemeindepräsidenten gehen diese aber nicht weit genug.

Die Probefahrt eines damals 23-jährigen Jungunternehmers mit einem 570 PS starken McLaren endete für einen Velofahrer am 19. Juni 2019 beinahe im Tod. Mit übersetzter Geschwindigkeit setzte der Junglenker im Sportwagen zu einem Überholmanöver an und krachte frontal in den 38-jährigen Radfahrer, der danach monatelang im künstlichen Koma lag und bis heute an den einschneidenden Folgen der schwersten Verletzungen leidet, die er damals erlitt. Der McLaren-Rowdy wurde am Donnerstag wegen versuchter vorsätzlicher Tötung zu 44 Monaten Gefängnis verurteilt.

Am 31. März dieses Jahres schoss spätabends ein BMW-Sportcoupe mit massiv übersetzter Geschwindigkeit in einer scharfen Linkskurve über die Strasse hinaus und krachte in einen Baum. Der Lenker (22) und sein Beifahrer starben an Ort und Stelle, der Insasse auf der Rückbank überlebte schwer verletzt. Eine Woche später wurde ein 22-jähriger Deutscher nahe der Unfallstelle mit 142 Stundenkilometern geblitzt.

Schon nach dem McLaren-Crash forderte der Verband Pro Velo eine Temporeduktion auf der kurvenreichen Strasse, die als Unfall-Hotspot bekannt ist. Auch der Dornacher Gemeindepräsident und Kantonsrat Daniel Urech bat die Regierung in einer Interpellation im August 2019 nebst weiterer Massnahmen auch um die Prüfung von Tempo 60 zur Verbesserung der Strassensicherheit. Die Regierung sieht dafür bis heute keine Notwendigkeit.

«Es sind – mit Verlaub – ein paar Idioten, denen ist eine Sicherheitslinie oder Tempo 60 egal.» Thomas Schluep, Leiter Projektmanagement beim Solothurner Amt für Verkehr und Tiefbau

Sie stützt sich dabei auch auf ein Gutachten der Beratungsstelle für Unfallverhütung, die 2020 im Auftrag des Kantons Solothurn eine Gefahrenanalyse auf der Gempenstrasse vornahm. 20 Minuten liegt diese vor. Daraus geht hervor, dass die Hälfte der Unfälle im Untersuchungszeitraum zwischen 2015 und 2019 bei Dunkelheit und gar 86 Prozent bei schwachem Verkehrsaufkommen geschehen sind. Beide Werte liegen deutlich über dem Durchschnitt aller Ausserortsstrassen in der Schweiz.

Die BfU empfielt darum, die Erkennbarkeit der Linienführung der Strasse zu verbessern. Etwa mit verdichteten Leitpfosten oder Kurvenleitpfeilen. Dies wurde inzwischen umgesetzt. Man überlege sich, allenfalls noch Randlinien anzubringen, sagt Thomas Schluep, der zuständige Leiter Projektmanagement beim Solothurner Amt für Verkehr und Tiefbau.

Für die Analyse liess die BfU auch eine Geschwindigkeitsmessung während 252 Stunden an fünf Standorten durchführen. Demnach halten sich über 95 Prozent der Lenkenden an die Limite von 80 km/h, in mehreren Bereichen ist die Durchschnittsgeschwindigkeit sogar markant tiefer.

Allerdings gibt es auch Ausreisser. Im Schnitt fuhren an vier Messstellen 2,6 Prozent, an einer Messstelle gar 9,4 Prozent der Verkehrsteilnehmenden zu schnell. Zum Teil massiv. Es wurden bergwärts Spitzengeschwindigkeiten von einem Motorrad von bis zu 160 km/h gemessen. «Das riskante und rechtswidrige Fahrverhalten von einzelnen Lenkern ist im vorliegenden Fall jedoch kein Grund für die Herabsetzung der Höchstgeschwindigkeit», hielt die Regierung in ihrer Antwort auf eine Interpellation der Grünen am 21. September fest. «Es sind – mit Verlaub – ein paar Idioten, denen ist eine Sicherheitslinie oder Tempo 60 egal», sagt Schluep.

«Ich bin besorgt, dass es ansonsten nur eine Frage der Zeit ist, bis wieder ein schlimmer Unfall passiert» Daniel Urech, Gemeindepräsident Dornach

«Wenn schon eine Temporeduktion nicht möglich sein soll, so müsste man doch immerhin die Attraktivität der Strecke für Raser drastisch reduzieren», findet Dornachs Gemeindepräsident Daniel Urech. Er ist mit den unternommenen Schritten nicht zufrieden. Er spricht sich für die Installation von mindestens einer stationären Radaranlage aus. Gäbe es mehrere, könnte man diese abwechslungsweise oder nur temporär mit Kamera und Messgerät ausstatten, schlägt er vor. «Ich bin besorgt, dass es ansonsten nur eine Frage der Zeit ist, bis wieder ein schlimmer Unfall passiert», sagt er.

Es scheint aber, als wäre auch die Sanktionierung von Rasern nicht ganz einfach. Autoposer würden die Strecke auskundschaften, weiss Schluep. «Wenn sich ein Polizist mit der Radarpistole im Wald versteckt, melden die das ihren Freunden.» Und stationäre Anlagen würden oft Zielscheibe von Vandalismus. Da habe man dann schnell mal einen Schaden von Zehntausenden Franken, aber keine Daten und Fotos.

Pro Velo bei der Basel hält indes an der Forderung nach Tempo 60 fest. «Auch wenn es wie ein Kampf gegen Windmühlen aussieht», so Geschäftsführer Roland Chrétien. «Wir sind überzeugt, dass dadurch nicht nur das Tempo und der Lärm reduziert werden können, sondern auch die Anzahl der häufig gefährlichen Überholmanöver.»