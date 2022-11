Ist eine Ausbildung in der Autobranche noch sinnvoll?

Frage von Martin ans AGVS-Expertenteam:

Letzte Woche habe ich die Chance genutzt, zusammen mit meinem Sohn die Auto Zürich zu besuchen und dort das Auto- und Antriebsangebot zu bewundern – beeindruckend! Mein Sohn ist begeistert und lässt sich vom Gegenwind, dem Autos jüngst ausgesetzt sind – Stichwort Verbrenner-Aus 2035 – nicht beirren, er will eine Lehre in der Autobranche starten. Welche Möglichkeiten stehen ihm hier offen?

Antwort:

Derzeit gibt es für Lernende in der Autobranche drei technische Grundbildungen: Automobil-Assistentent/-in EBA (zwei Jahre), Automobil-Fachmann/-frau EFZ (drei Jahre) und Automobil-Mechatroniker/-in EFZ (vier Jahre). Die beiden EFZ-Ausbildungen gibt es für die Fachrichtungen Personenwagen und Nutzfahrzeuge. Auch bei diesen drei Ausbildungsmöglichkeiten werden die Kompetenzen, welche die Berufsfachschulen und die Lehrbetriebe vermitteln müssen, regelmässig überprüft und an die Bedürfnisse der Branche angepasst, damit die Auszubildenden stets auf dem neusten Stand der Technik sind. Das nötige Know-how wird auch bei den zahlreichen Möglichkeiten zur Weiterbildung und den höheren Berufsbildungen stets hinterfragt: Autoberufe sind dank marktgerechter Ausbildung fit für die Zukunft – egal, ob die elektrisch oder autonom sein wird.

Seit Inkrafttreten der Bildungsverordnung 2018 erhält man bereits in der Grundbildung Automobil-Mechatroniker/-in die Kompetenzen, um Elektro-, Hybrid- und alternative Antriebskonzepte zu diagnostizieren, zu warten und zu reparieren. Auch das Wissen im Bereich Fahrassistenzsysteme wird geschult. Und damit die künftigen Fachkräfte sich bezüglich des immer mehr steigenden Elektroantriebs keine Sorgen machen müssen, sind die Kurse «Hochvolt 1» und «Hochvolt 2» ebenfalls Bestandteil der Grundbildung der Automobil-Fachmänner/-frauen. Der Nachwuchs wird so möglichst früh für den sicheren Umgang mit der Hochvolttechnik sensibilisiert.



Doch die Branche bereitet sich nicht nur auf mehr Elektroautos in der Werkstatt vor, ohne dabei die übrigens aktuell immer noch knapp drei Millionen Benziner und 1,3 Millionen Diesel auf Schweizer Strassen aus den Augen zu lassen, sondern passt natürlich auch die Ausbildung im Bereich der Kundenberatung an. Denn auch hier gilt es, als kompetenter Mobilitätsdienstleister Bescheid zu wissen über die unterschiedlichen Antriebe oder auch die Möglichkeit, ein Fahrzeug statt zu kaufen im Abo zu nutzen. Daher fliessen diese Kompetenzen auch in die neuen Grundbildungen Detailhandelsfachmann/-frau EFZ-After-Sales und Automobil Sales ein sowie ab 2023 auch in die neue kaufmännische Grundbildung.