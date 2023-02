Basel: Dieb mit 16 Smartphones an Bahnhof verhaftet

Mit dem Koffer voller mutmasslichem Diebesgut wollte der Mann am Basler Bahnhof SNCF über die Grenze nach Frankreich fahren.

In einem Koffer und dieser prall gefüllten Bauchtasche habe der mutmassliche Dieb die Elektroartikel verstaut und transportiert.

Im französischen Sektor des Basler Bahnhofs wurde am 30. Januar ein «schwer bepackter Dieb» abgefangen, wie das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit am Dienstag bekannt gab. Der Mann war im Begriff, nach Frankreich auszureisen. Bei der Gepäckskontrolle wurden zahlreiche elektronische Gegenstände «zweifelhafter Herkunft» entdeckt. Der Mann sowie das mutmassliche Diebesgut wurden an die Kantonspolizei Basel-Stadt übergeben.