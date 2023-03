Basel: Ist eines dieser Velos deins?

1 / 7 Vor und während der Fasnacht hat die Basler Kantonspolizei über 200 falsch abgestellte Velos konfisziert. 20min/Lena Wilczek Viele Velos warten bei der Zweiradsammelstelle beim Zeughaus Basel auf ihre Besitzer und Besitzerinnen. 20min/Lena Wilczek Vermisste Fahrräder können jeden Dienstag und Donnerstag nach dem Bezahlen einer Busse beim Zeughaus abgeholt werden. 20min/Lena Wilczek

Über 200 Velos wurden während der Vorbereitungen zur Basler Fasnacht von der Polizei eingesammelt. Die Innenstadt wurde in den Tagen vor dem Morgestraich und auch während der Fasnacht von Fahrrädern geräumt, um Platz für Aktive und Zuschauer und Zuschauerinnen zu schaffen. Die konfiszierten Göppel landen dann auf der Zweiradsammelstelle beim Zeughaus. Dieses Jahr seien es im Vergleich zur letzten regulären Fasnacht 2019 rund ein Viertel weniger gewesen. Die über 200 Fahrräder seien aber klar immer noch zu viel.

Bloss zehn Prozent aller Velos würden im Normalfall wieder abgeholt werden, nach der Fasnacht seien es stets einige mehr. «Am Ende stehen wahrscheinlich aber doch noch um die 120 der 200 Velos bei uns», so die Leiterin der Zweiradsammelstelle Tanja Petignat . Wie kommt man jetzt zu seinem Velo, das von der Polizei eingezogen wurde? Und was geschieht mit dem Grossteil der Fahrräder, der nicht abgeholt wird?

Schlüssel und Quittung bereithalten

Einen Monat würden die Fahrräder mindestens beim Zeughaus stehen und abgeholt werden können, «die meisten behalten wir aber doch ein wenig länger», sagt Andreas Schönmann von der Basler Kantonspolizei. Nach spätestens zwei Monaten würden die Velos weitergegeben werden. Rund ein Zehntel aller nicht abgeholten Zweiräder sei in genug gutem Zustand, dass sie versteigert werden könnten. Der Rest würde je nach Verfassung an gemeinnützige Institutionen, wie etwa die AIP Pratteln, ein Flüchtlingsheim oder direkt an andere Länder gespendet werden, wo sie für Ersatzteile gebraucht werden würden.

Wenn man seinen Drahtesel dann abholen will, muss man noch eine Sicherstellungsgebühr und eine Busse zahlen. Alles in allem macht das dann je nach Gefährt, ob E-Bike oder nicht, zwischen 55 und 100 Franken, Trambillett zum Zeughaus nicht inklusive. «Daraus schlagen wir aber noch lange keinen Profit», so Schönmann.

Wer sich nun denkt, man könne sich dann klammheimlich eines der hübscheren Zweiräder aussuchen und behaupten, es sei seines, der liegt falsch. «Auch wenn die meisten Schlösser geknackt werden müssen, werden sie behalten. Dass das Velo auch dir gehört, muss dann etwa mit einem passenden Schlüssel bewiesen werden können», fügt Schönmann an. Auch ein Kaufbeleg, Infos, wo das Velo genau gestanden habe, oder ein Foto, auf dem der fahrbare Untersatz klar zu erkennen sei, seien als Beweise nützlich.

Geheimtipp der Polizei: Velo anschreiben