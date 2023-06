SBB: Ist Cyrill der freundlichste Lokführer der Schweiz?

SBB-Lokführer Cyrill Ettlin (28) macht seine Fahrgäste mit persönlichen Durchsagen glücklich. 20min/Tarek El Sayed

SBB-Lokführer: Darum gehts Cyrill Ettlin (28) ist seit drei Jahren Lokführer bei der SBB und begrüsst seine Fahrgäste mit persönlichen Durchsagen.

Diese kommen gut an bei den Passagieren und lösen viele positive Reaktionen aus.

Regeln bezüglich Durchsagen gibt es seitens SBB keine, oberste Priorität hat die Sicherheit.

Der 28-jährige Lokführer möchte seinen Job als Lokführer bis zu seiner Pensionierung ausüben.

Es ist kurz nach sechs Uhr morgens und so manchem Fahrgast der S23 Richtung Zürich steht die Morgenmüdigkeit noch ins Gesicht geschrieben. Aus den Lautsprechern ertönt eine angenehme, tiefe Stimme des Lokführers: «Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Start in diesen Tag und bedanke mich, dass Sie mit der SBB unterwegs sind.»



Bei einigen Fahrgästen weicht die Müdigkeit einem erfreuten Gesichtsausdruck. Die Stimme aus den Lautsprechern gehört dem 28-jährigen Cyrill Ettlin. Er ist seit drei Jahren Lokführer bei der SBB. Während seiner ersten Fahrt habe er «intuitiv» entschieden, den Hörer in die Hand zu nehmen und die Fahrgäste persönlich zu begrüssen.



Lautsprecher-Durchsagen erfreuen die Fahrgäste

Cyrill wünscht den Fahrgästen «gute Gesundheit» oder einen «wundervollen Start in die Woche». Und diese kleinen Gesten kommen an: «Nach meiner ersten Fahrt liefen Fahrgäste mit einem Lächeln im Gesicht am Führerstand vorbei und haben mir zugewinkt.» Manchmal hätten sie sogar an die Scheibe geklopft, ein paar Worte mit ihm gewechselt und sich bedankt.

Der 28-Jährige sehe tagtäglich sehr viele Leute an den Bahnhöfen und in den Zügen, die mit ihren Gedanken beschäftigt seien: «Manchmal fehlt mir etwas die Lebensfreude in den Gesichtern.» Seine Durchsagen sollten den Fahrgästen einen positiven Augenblick verschaffen und ihnen ein gutes Gefühl mit auf den Weg geben. Wenn dann positive Reaktionen folgten, mache das auch ihn sehr glücklich.

Auch von Kundinnen und Kunden sind bei der SBB laut Sprecherin Sabrina Schellenberg schon mehrere positive Rückmeldungen eingegangen.. Das Unternehmen schätze solche persönlichen Durchsagen. Vorgaben gebe es diesbezüglich keine, an oberster Stelle steht laut Schellenberg immer die Sicherheit.

Wie bist du am liebsten unterwegs? ÖV Auto Flugzeug Velo E-Scooter Motorrad Skateboard Zu Fuss Ich weiss es nicht

Morgenmensch und bescheidene Frohnatur

Als gelernter Bäcker ist Cyrill frühes Aufstehen am Morgen gewohnt. Und er ist voller Energie. Beim Video-Interview mit 20 Minuten misslingt ihm eine Antwort. Er lacht, macht fünf Liegestütze, um sich danach wieder vor der Kamera zu positionieren. Heute ist er seit vier Uhr morgens unterwegs. Um zwölf Uhr ist seine Schicht vorbei.

Kleine Gesten, um Mitmenschen zu erfreuen, macht er nicht nur während der Arbeitszeiten. Er hilft auch mal einer älteren Dame beim Tragen der Einkaufstasche. «Wenn sie dich dann anstrahlt, dann bekommst du mehr zurück, als du gegeben hast.»

Cyrill bezeichnet sich selbst als glücklich und gibt sich bescheiden: «Ich bin gesund, habe Essen auf dem Tisch und ein Dach über dem Kopf. Und Leute, die mich lieben.» Damit habe er schon sehr viel erreicht. Und seinen Job als Lokführer möchte er bis zu seiner Pensionierung behalten. Also noch die nächsten 37 Jahre.