Passanten verraten ihre Crushes

Andrea befragte Passanten zu deren Crushes, dabei gingen einige weit in die Kindheitstage zurück. Die erste Antwort: Peter Pan, «weil man mit ihm Träume leben kann. Ich fand ihn mega hübsch, heute weiss ich nicht mehr, warum», so eine Passantin.

Ein zweiter Favorit: «Kim Possible – ich meine, sieh sie dir mal an. Sie kann alles! Sie ist halt eine Superheldin.» Eine weiteres Vote ging an Chuck Bass, den Bad Boy aus der Teen-Serie «Gossip Girl». «Immer wenn er seinen Gin Tonic in seiner Suite getrunken hat, sah er so sexy aus», schwärmt die Passantin.