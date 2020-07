Auto-Ratgeber

Ist es gefährlich, mit einem E-Fahrzeug durch hohes Wasser zu fahren?

Regula fährt einen Tesla 3 und fragt sich, ob sie bei der Fahrt durch stehendes Wasser – beispielsweise nach einem Gewitter – einen Stromschlag riskiert.

Frage von Regula ans AGVS-Expertenteam:

Ich habe eine vielleicht etwas seltsame Frage: Ist es gefährlich, mit einem Elektroauto durch Hochwasser zu fahren, das sich nach einem Gewitter auf der Strasse oder in Unterführungen ansammeln kann? Kann es dabei zu einem Stillstand des Autos oder gar einem tödlichen Stromschlag kommen? Ich fahre seit Kurzem einen Tesla 3 und finde keine Antwort auf diese Frage in den Teslavideos. Darum wäre ich froh um ihren Rat.

Antwort des AGVS:

Danke für deine spannende Frage. Tatsächlich sind Elektroautos – genauso wie die anderen Autos – bis zu einer gewissen Wassertiefe vor eindringendem Wasser geschützt. Gerade im Offroad-Bereich wird dazu gerne von der «Wattiefe» gesprochen. Sie definiert die maximale Tiefe eines Gewässers, wo eine gefahrlose Überquerung noch möglich ist, ohne dass Wasser in den Innenraum, die Elektronik, die Batterie beziehungsweise über das Ansaug- oder Abgassystem in den Motor eindringt. Das Ganze hängt immer auch von der Einfahrgeschwindigkeit ins Wasser ab: Wer schnell hineinfährt, der erzeugt ein Anschwellen des Wassers an der Fahrzeugfront, also quasi eine Bugwelle, was dann schädliche Folgen haben kann.