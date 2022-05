30 Grad Ende Woche: Ist es gefährlich, so früh im Jahr ins kühle Nass zu springen?

Ende Woche klettert das Thermometer vielerorts auf 30 Grad und mehr. Die Lust, sich in Flüssen und Seen abzukühlen, steigt. Doch gerade bei kühlen Wassertemperaturen ist Vorsicht geboten.

1 / 7 Bei Temperaturen von 30 Grad und mehr kühlen sich viele in Flüssen und Seen ab. Tamedia AG Gerade bei kühlen Wassertemperaturen sollte man jedoch vorsichtig sein. 20min/Community «Grundsätzlich ist am wichtigsten, dass man den eigenen Körper genügend kennt», so Philipp Binaghi, Leiter Kommunikation der Schweizerischen Lebensrettungs-Gesellschaft (SLRG). 20 Minuten

Darum gehts Ab Ende Woche werden hochsommerliche Temperaturen erwartet.

Beim Sprung ins kühle Nass sollten jedoch einige Dinge beachtet werden.

Philipp Binaghi, Leiter Kommunikation der Schweizerischen Lebensrettungs-Gesellschaft (SLRG), klärt auf.

Besonders ab Donnerstag und Freitag diese Woche, wenn die Temperaturen Werte von 30 Grad und mehr erreichen werden, lockt es wohl viele ins kühle Nass. Doch es ist Vorsicht geboten, denn jedes Jahr kommt es zu zahlreichen Badeunfällen.

Wie gefährlich ist der Köpfler in den See zu dieser Jahreszeit? Philipp Binaghi, Leiter Kommunikation der Schweizerischen Lebensrettungs-Gesellschaft (SLRG), klärt auf.

Herr Binaghi, ist das Wasser noch zu kalt, um hineinzuspringen?

Die Badis sind bereits offen und gewisse Seen schon 19 Grad warm. Grundsätzlich ist am wichtigsten, dass man den eigenen Körper genügend kennt. Denn jeder Körper reagiert unterschiedlich auf die kühlen Wassertemperaturen. Die Baderegeln der SLRG empfehlen, dass man sich nicht überhitzt ins Wasser begibt. Es ist darum sinnvoll, dem Körper genügend Zeit für die Anpassung zu geben. Benetzen und schrittweises Temperieren helfen dabei. Zwei Stunden in der Sonne zu liegen und dann direkt in Wasser zu springen, ist hingegen wenig ratsam.

Welche Gefahren drohen im Ernstfall?

Es sind zwei Szenarien möglich. Im ersten droht eine Ohnmacht, wenn der eigene, überhitzte Körper plötzlich und unvorbereitet in kaltes Wasser eintaucht. Denn der Körper ist dann aufs Abkühlen eingestellt. Die erweiterten Blutgefässe ziehen sich im kühlen Nass schlagartig zusammen, was im schlimmsten Fall zur Bewusstlosigkeit und in der Folge zum Ertrinken führen kann.



Zweitens kann es durch den Temperaturunterschied zur unkontrollierten Schnappatmung kommen. Dabei ist es möglich, dass Wasser in die Luftröhre gelangt. Verschluckt man sich besonders heftig, kann das zu Komplikationen führen.

Wie soll man reagieren, wenn man so etwas beobachtet?

Binaghi beschreibt gegenüber 20 Minuten den Ablauf der Schritte für jemanden, der eine in Not geratene Person erblickt und selbst nicht als Rettungsschwimmerin oder Rettungsschwimmer ausgebildet ist. Damit am Ende nicht aus einem Opfer zwei werden, sollten möglichst wenige Risiken eingegangen werden.

Das Wichtigste bei einer Rettung sei der Selbstschutz. Ertrinkende, die um ihr Leben kämpfen, können eine enorme Kraft entwickeln und den Retter oder die Retterin im schlimmsten Fall sogar unter Wasser ziehen.

Zunächst muss Alarm geschlagen werden, damit allfällig in der Nähe befindliche professionelle Kräfte eingreifen können. Danach sollte man prüfen, ob die Person womöglich noch ansprechbar ist und sich noch selbst in Sicherheit bringen kann. Dazu kann man beispielsweise auf Ausstiegsstellen hinweisen.

Als Nächstes sollte man prüfen, ob es möglich ist, die Person aus der Ferne zu retten, etwa mithilfe einer Stange oder eines Seils. Danach sollte versucht werden, der in Not geratenen Person eine Auftriebshilfe wie einen Schwimmring oder einen Wurfsack an einem Seil zuzuwerfen. Erst danach sollte man persönlich eingreifen. Und auch dann gilt, nur unter der Bedingung hinauszuschwimmen, dass man sich wirklich sicher fühlt. Vorher sollte geprüft werden, ob man auch hinauswaten oder -fahren kann, etwa mittels einer Auftriebshilfe.

Gefahr vor Überhitzung in Fahrzeugen Die Kantonspolizei Thurgau warnt davor, Kinder oder Tiere im Fahrzeug zurückzulassen. Denn bei Überhitzung drohe Lebensgefahr. Warme Aussentemperaturen oder starke Sonneneinstrahlung können zur Todesfalle für Kinder oder Tiere in parkierten Fahrzeugen werden, auch mit leicht geöffneten Fenstern. Deshalb sollten keine Personen oder Tiere im Fahrzeug zurückgelassen werden, ohne dass genügend Frischluftzufuhr gewährleistet ist. Es reicht nicht, die Scheiben einen «Spalt» zu öffnen. Kinder können die entstehende Hitze nicht genügend durch Schwitzen und Atmung regulieren. Folglich droht die Gefahr einer Überhitzung (Hyperthermie) bis hin zum Kreislaufstillstand. Wie Menschen sind auch Hunde in Gefahr. Sie regulieren die Körpertemperatur über die Zunge (Hecheln) und die Pfoten. Bei ungenügender Belüftung und mangelndem Wasser kann es zu einem Kreislaufstillstand kommen. So verhältst du dich richtig, wenn Menschen oder Tiere in einem Fahrzeug eingeschlossen und durch Hitze gefährdet sind: Versuche , den Lenker oder die Lenkerin ausfindig zu machen, zum Beispiel durch ausrufen lassen der Autonummer im Einkaufszentrum.

Gelingt dir das nicht, ist die Polizei über die Notrufnummer 117 zu verständigen.

Beobachte bis zum Eintreffen der Polizei den Gesundheitszustand von Mensch oder Tier.

Dokumentiere die Situation mittels Kamera und/oder hole dir weitere Passanten hinzu, falls im Notfall die Scheibe an einem Fahrzeug eingeschlagen werden muss.