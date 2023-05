Hälfte der Gen Z will nach zwei Jahren die Stelle wechseln

So lautet die Faustregel

Ist es ein Problem für das CV, wenn ich nur kurz bei einer Firma bleibe?

Christina Kuenzle*: «Nein, es kommt aufs Alter an, die Faustregel lautet: So viele Jahre in der gleichen Firma bleiben, wie die erste Zahl des Alters, also zwei Jahre Mitte zwanzig und drei Jahre in den dreissiger Jahren.»

Früher war es doch wichtig, möglichst lange in einer Firma zu sein. Warum hat sich das verändert?

«Beide Seiten haben sich verändert. Die Gen Z ist unverbindlich, aber auch die Firmen. Früher stellten sie Leute langfristig ein, heute oft auf Praktikum, Interim oder Teilzeit. Das bedeutet, man muss sich mehr verändern.»

Was bedeutet es im CV, wenn mir gekündigt wird?

«Wenn man ohne dringenden Grund wie Stellenabbau entlassen wird, ist das bis 18 Monate wegen fehlender Kompetenzen. Bei einer Entlassung nach bis zu vier Jahren im Unternehmen ist das beziehungsbedingt, man hatte keinen Support mehr oder ging wichtigen Leuten auf den Wecker. Entlassungen nach fünf Jahren sind natürlich, einfach weil man sich selbst oder sich das Umfeld verändert hat.»

Ist das CV angesichts des Arbeitskräftemangels überhaupt noch wichtig?

«Das CV ist in erster Linie ein Marketingdokument, hat aber auch wichtige Fakten darin wie Funktionen, Zugehörigkeiten, Abschlüsse etc. Allerdings kann man sich vor allem im Ausland auf viele Angaben, inklusive Diplome, nicht mehr verlassen, weil sie gefälscht sind. Das gibt es auch in der Schweiz immer mehr.»

Was ist am aussagekräftigsten?

«Das Arbeitszeugnis. Allerdings besteht es manchmal nur aus Textblöcken und ist dann nur bedingt relevant und brauchbar. Zudem kommt es auf die Position an. Bei Kaderpositionen ist das Arbeitszeugnis oft erzwungen oder sogar selbst geschrieben. Wichtig sind in erster Linie Referenzen und Empfehlungen. Wenn man von guten Leuten empfohlen wird, kann man sich am ehesten darauf verlassen.»