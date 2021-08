Ask me Anything : «Ist es schlimm, trotz Ehe an einen anderen zu denken?» – das sagt ihr dazu!

Lea* (27) führt eigentlich eine glückliche Ehe. Gleichzeitig gibt es aber einen Mann, der sie sexuell anzieht. Wenn sie an ihn denkt, fühlt sie sich schlecht dabei. Ihr habt ihr gesagt, was ihr von der Situation haltet!