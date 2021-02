In Basel, wo die Fasnacht am Montag, 22. Februar um 4 Uhr mit dem Morgestraich beginnen würde, sind alle fasnächtlichen Aktivitäten abgesagt. Stattdessen verströmt ein Postenlauf in der Innenstadt Fasnachts-Stimmung.

Am Montag kam es in Einsiedeln im Kanton Schwyz zum fasnächtlichen Eklat. Rund 1000 Personen haben an einem Umzug teilgenommen, die Polizei büsste gut 100 Personen.

In Einsiedeln wurde die Polizei am Abend des Sühudiumzugs am Montag dann auch noch mit Flaschen beworfen. Die chaotischen Szenen aus dem Kanton Schwyz machten schweizweit Schlagzeilen. Die Polizei war offenbar überrascht vom grossen Ansturm, als am Montag plötzlich rund 1000 Fasnächtler auf der Strasse waren. Drohen sich solche Szenen nun auch in den beiden Basel zu wiederholen? Am Wochenende würden in normalen Zeiten in zahlreichen grösseren Baselbieter Gemeinden Umzüge stattfinden und am Montag punkt 4 Uhr würde die Basler Fasnacht mit dem Morgestraich eingeläutet.