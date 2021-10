Mit Pfeil und Bogen fünf Menschen getötet : Ist Espen B. ein politischer Täter oder handelte er im Wahn?

Am Freitag wird der Däne Espen B., der in Norwegen mit Pfeil und Bogen fünf Menschen tötete, dem Haftrichter vorgeführt. Im Zentrum des Interesses steht derzeit die Frage, ob der 37-Jährige aus politischen Motiven oder aufgrund psychischer Probleme handelte.

Darum gehts Der Däne Espen Andersen B. tötete in der norwegischen Kleinstadt Kongsberg fünf Menschen, unter anderem mit Pfeil und Bogen.

Heute wird der 37-Jährige dem Haftrichter vorgeführt.

Seine Motive sind noch immer unklar. Laut Bekannten zeigte B. aber schon länger psychische Auffälligkeiten.

Nach der Gewalttat mit vier getöteten Frauen und einem Mann im norwegischen Kongsberg soll der Tatverdächtige am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden. Ausserdem sollen Rechtspsychiater sich ein Bild machen, ob der 37-Jährige zurechnungsfähig ist. Nach Angaben seines Anwalts wurde nach den Verhören am Donnerstag entschieden, dass der psychische Zustand seines Mandanten genauer untersucht werden solle. «Das weist darauf hin, dass nicht alles am richtigen Platz ist», sagte Verteidiger Fredrik Neumann der Zeitung «Verdens Gang» am Donnerstagabend.

Der Sicherheitsdienst der Polizei (PST) war zunächst von einer Terrortat ausgegangen, hatte seine These am Donnerstag aber abgeschwächt. «Die Tat wirkt wie ein Terrorakt, aber wir kennen die Beweggründe des Täters nicht», sagte der Chef des PST. Der Mann habe häufig mit ärztlichen Einrichtungen zu tun gehabt.

Dem in Norwegen lebenden Dänen wird vorgeworfen, am Mittwochabend in der Kleinstadt Kongsberg mehrere Menschen mit Pfeil und Bogen und zwei weiteren Waffen angegriffen zu haben. Fünf Menschen starben, drei wurden verletzt. Bei seiner Flucht vor der Polizei drang der 37-Jährige auch in Wohnungen ein, wo er Menschen tötete. Eine halbe Stunde nach dem ersten Notruf konnte die Polizei den Mann festnehmen.

«Er war wie eine tickende Zeitbombe»

Nach Angaben des norwegischen Rundfunks hat der Däne einer Untersuchungshaft bereits zugestimmt. «Er versteht, was er getan hat», so sein Anwalt. Die Polizei hatte am Donnerstag bestätigt, der Verdächtige habe bereits im Fokus der Behörden gestanden, weil es Hinweise auf eine Radikalisierung gegeben habe. Offenbar war er 2017 zum Islam konvertiert. Damals postete er ein Video, in dem er sich selbst als Muslim bezeichnete und angab, er sei «ein Bote». Das Video löste in einem Kollegen von B. so starke Besorgnis aus, dass er die Polizei informierte: Er gehe davon aus, B. werde «etwas absolut Schreckliches» tun. Er sei «wie eine tickende Zeitbombe» gewesen.

Gemäss Aussagen von anderen Bekannten gegenüber «Verdens Gang» war B. früher ein umgänglicher, sanfter Typ. Gegen Ende des Gymnasiums habe er aber begonnen, sich zu verändern. Ein Freund glaubt, dass er damals die Hilfe nicht erhielt, die er benötigt hätte. «Ich bin mir nicht sicher, ob es die Radikalisierung ist, die ihm das angetan hat. Ich dachte, es würden sowieso drastische Dinge passieren. B. hatte keine gute psychische Verfassung.»

Der Mann war der Polizei aber auch wegen anderer Delikte bekannt. Einem Bericht der norwegischen Nachrichtenagentur NTB zufolge wurde der Däne bereits zweimal verurteilt. Er soll unter anderem Familienmitgliedern gedroht haben, sie umzubringen.

