Ist euer Znacht ein Klimakiller?

Laut «Business Insider» entstehen bei der Herstellung von einem Kilo Lammfleisch bis zu 39 Kilogramm an CO 2 -Emissionen. Für die Schweiz sind keine genauen Werte bekannt und der CO 2 -Ausstoss dürfte bei Schweizer Produkten etwas tiefer liegen, da lange Transportwege im In- und Ausland wegfallen. Eines der Hauptklimakiller bei der Lammfleischproduktion sind aber die Fürze der Schäfchen.