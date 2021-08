Camila Kendra: Ist Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton mit einem Model liiert?

So soll die 27-Jährige schon ein Hemd des Briten getragen haben.

Pool via REUTERS

Das Model Camila Kendra soll die neue Frau an der Seite von Lewis Hamilton sein.

Es verdichten sich die Anzeichen, dass Formel-1-Pilot Lewis Hamilton schon bald wieder eine feste Freundin hat. Das berichten zumindest mehrere britische Medien. Der 36-Jährige und das britische Model Camila Kendra kämen sich immer näher, heisst es. Es gibt diverse Indizien, die auf ein solches Szenario hinweisen. So soll sie auf einem Foto eines seiner Hemden tragen. Auf einem anderen Foto mit Kendra ist ein Siegerpokal Hamiltons zu sehen. Ausserdem hat der siebenfache Formel-1-Weltmeister eines ihrer freizügigeren Fotos gelikt.

Dem Briten wurden in den letzten Jahren mehrere Beziehungen mit diversen Frauen nachgesagt. Darunter die Models Barbara Palvin, Winnie Harlow und Kendall Jenner oder auch die Sängerinnen Rihanna, Nicki Minaj und Rita Ora sowie Social-Media-Persönlichkeit Sofia Richie. Offiziell hatte Hamilton aber keine Beziehung mehr seit 2015, als er sich nach acht Jahren von Sängerin Nicole Scherzinger getrennt hatte. Nun soll es also die in der Dominikanischen Republik geborene 27-jährige Kendra sein. Diese soll kürzlich ihre achtmonatige Beziehung mit dem US-Bachelor-Star Tyler Cameron beendet haben. Dann steht ja nichts mehr im Weg, sollte man meinen. Auf eine Bestätigung warten die Fans aber immer noch.