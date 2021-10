Wende im Fall Petito? : Ist Gabby Petito einem Serienmörder zum Opfer gefallen?

Gibt es eine Wende im Fall Gabby Petito? Ist ihr Freund gar unschuldig? Ein User auf Reddit hat zumindest eine neue Theorie aufgestellt.

via REUTERS

Die Suche nach Brian Laundrie, dem Freund der ermordeten Gabby Petito, dauert an.

Ein Wanderer will Brian Laundrie auf dem Appalachian Trail gesehen haben.

Könnte sie also einem Serienmörder zum Opfer gefallen sein?

Doch wie kommt er auf diese Idee? Im Gebiet, wo Gabby Petitos Leiche gefunden wurde, waren erst kürzlich zwei weitere Menschen ums Leben gekommen. Daher stellen sich die Menschen nun die Frage, ob sich ein Serienmörder in diesem Gebiet herumtreibt.

Befindet sich Laundrie auf dem Appalachian Trail?

Die Polizei geht jedoch immer noch von Brian Laundrie als Täter aus. So sollen in den letzten Tagen einige Hinweise eingegangen sein, dass sich Laundrie auf dem Appalachian Trail befindet. Demnach soll er sogar andere Wanderer nach dem Weg nach Kalifornien gefragt haben.

Die Leiche der 22-Jährigen war am 19. September nahe dem Grand-Teton-Nationalpark gefunden worden. Der Tod von Petito wird als Tötungsdelikt eingestuft. Die Gerichtsmedizin hat die genaue Todesursache noch nicht bekanntgegeben. Nach Petitos Freund Brian Laundrie, mit dem sie Nationalparks im Westen der USA besucht hatte, wird gesucht. Er gilt als Person von Interesse in dem Fall. Petitos Eltern hatten sie am 11. September als vermisst gemeldet, weil sie nicht auf Kontaktversuche reagiert hatte.