TCS Camping-Kolumne: Ist Glamping das neue Camping?

Glamping – ungewöhnliche und einzigartige Übernachtungsmöglichkeiten

5 Gründe, warum wir Glamping lieben

1. Glamping ist perfekt, um erste Campingluft zu schnuppern

2. Eine eigene Campingausrüstung ist nicht nötig

3. Es gibt für jeden Geschmack die passende Glampingunterkunft

Die Möglichkeiten beim Glampen sind schier unendlich. Je nach deinen Vorlieben wählst du vielleicht eine einfache, aber charmante Variante, wie zum Beispiel einen Pod, eine gemütliche Behausung aus Holz. Oder du entscheidest dich für eine glamouröse und abenteuerliche Unterkunft wie das Safarizelt Deluxe mit eigenem Badezimmer, einem Himmelbett, einer gut ausgestatteten Küche und einer gemütlichen Terrasse. Oder als Romantiker eine AirLodge: In trockenen, lauen Sommernächten kannst du das Zeltdach öffnen und den direkten Blick auf den freien Himmel und die Sterne geniessen. Du hast Abenteurer-Blut? Auch dann gibt es das Passende: Schlafen wie die Indianer im Tipizelt, im Nostalgiewagen erleben, wie die Zigeuner früher gelebt haben, oder vom Leuchtturm die weite Sicht über den See geniessen. Beim Glamping erlebst du das Feriengefühl ganz neu. Du bist praktisch den ganzen Tag draussen und in der Natur. Für Naturbegeisterte und Bergfreunde ist das Pop-Up-Glamping-Dorf in Laax das absolute Highlight. Erholung inmitten der Berge, tagsüber wandern, abends gemütlich mit anderen Gästen dinieren und nachts im Zelt schlafen. Und wenn du Glück hast, begrüssen dich am Morgen vor der Zelttüre die Murmeltiere. Freiheit pur.

4. Mit dem Zug in die Glampingferien ist problemlos möglich

Wie gesagt, anders als für die üblichen Campingferien braucht man kein spezielles Equipment für Glampingferien. In der Glampingunterkunft ist alles Nötige vorhanden. Nur das, was du persönlich noch brauchst, wie Kleider und Hygieneartikel, muss noch mit. Und das lässt sich auch sehr gut auf eine Zugreise mitnehmen. Die meisten Campingplätze sind sehr gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Oft können die Campinggäste die ÖV in der Region während des Aufenthalts gratis nutzen, wie zum Beispiel im ganzen Kanton Tessin. So kannst du bequem und günstig Ausflüge in die Umgebung machen. Noch ein Tipp, falls du am liebsten ohne lästiges Gepäckschleppen reisen möchtest: Die SBB transportiert dein Gepäck auf Wunsch sogar direkt von Tür zu Tür, also von deiner Haustür zum Campingplatz.