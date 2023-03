Autoknacker in Gelterinden: Diese Autoknacker wurden auf Video aufgezeichnet und die Polizei warnt davor

Eine Überwachungskamera zeigt eine Person, die versucht, ein Auto auf einem Vorplatz zu öffnen. Die Hausbesitzer erwachten, als der Mann die Flucht ergriff. Derzeit werden in der ganzen Schweiz vermehrt Autos aufgebrochen, warnt die Polizei in den jeweiligen Kantonen.

«Der Herr bei den Autos ging vom selben Weg rein wo er wieder rauskam», so der Hausbesitzer gegenüber 20 Minuten. Als er über einen Hag sprang, hörte die Hausbesitzerin das Geräusch und erwachte. Privat

Darum gehts

Sind Diebe in eine Videofalle getappt? Eine Familie aus Gelterkinden BL stellte in der Nacht von Sonntag auf Montag eine fremde Person auf ihrem Grundstück fest. Daraufhin alarmierte sie die Polizei.

«Meine Frau ist aufgewacht weil sie die Kieselsteine auf unserem Vorplatz hörte, als eine Person über die Mauer sprang», so der Betroffene. Sofort hätten sie sich das Video ihrer Überwachungskamera angeschaut und darauf zwei Eindringlinge entdeckt. «Danach winkte er einem Komplizen zum Weitergehen», vermutet der Mann. «Man macht sich schon Gedanken in dem Moment», sagt er. Er habe die Polizei sofort informiert.

Polizei fuhr mit mehreren Fahrzeugen vor

«Die Polizei war wahnsinnig schnell mit gleich mehreren Fahrzeugen da», so der Mann beeindruckt. Der Baselbieter Polizeisprecher Adrian Gaugler bestätigt den Einsatz. «Es kam in der Nacht zu einer Personenkontrolle in Gelterkinden», so Gaugler der Kantonspolizei Basel-Landschaft. Es habe keine delinquente Handlung festgestellt werden können. «Die kontrollierte Person trug kein Einbruchwerkzeug auf sich», so Gaugler. Nach der Kontrolle habe man die Person somit wieder entlassen.

Personen werden beim Autos-Checken gefilmt

Der jetzige Vorfall ist kein Einzelfall. In der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Gälterchinde wenn…» sind die Personen, die sich an den Autos zu schaffen machen das Thema Nummer Eins. Immer wieder werden Diebstahlversuche beobachtet, berichten Anwohnerinnen und Anwohner. «Die sind schon seit einem halben Jahr in Gelterkinden unterwegs», so ein User.

Oft werden die Personen beim Abchecken von Autos gefilmt. Eine Frau berichtet: «Ich schicke von jetzt an alle Aufnahmen konsequent der Polizei.»

Gleich mehrere Kantone warnen vor Autodieben

Bereits Ende der letzten Woche kam es vermehrt zu Autodiebstählen. Der Kantonspolizei Aargau wurden neun Fälle innerhalb von 48 Stunden gemeldet. In der ganzen Deutschschweiz warnt die Polizei derzeit vor solchen Einbrüchen.

Weitere Polizeimeldungen zeigen, dass Diebe die Wertsachen aus Fahrzeugen klauen und Autoknacker in der gesamten Schweiz ihr Unwesen treiben. Am Montag warnt die Luzerner Polizei in einer Medienmitteilung, dass jährlich Hunderte Diebstähle aus verschlossenen oder unverschlossenen Fahrzeugen gemeldet werden. Die Täter hätten es mehrheitlich auf Wertgegenstände, Taschen und Portemonnaies abgesehen, die sichtbar im Auto liegen.

Auch die Kantonspolizei Uri erhielt mehrere Meldungen zu Diebstählen aus Fahrzeugen. Dass eine Bande dahinter steckt, sei nicht auszuschliessen. «Ermittlungen zu verschiedenen Delikten sind im Gang. Es ist davon auszugehen, dass zwischen diesen ein Zusammenhang besteht», so die Behörden in einer Meldung vom Montag. Die Polizei erinnert daran, keine Wertgegenstände im Auto zu lassen und das Fahrzeug immer abzuschliessen.