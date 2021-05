Nathan knows - «Ist HIV eine Erfindung der Pharmaindustrie?»

Solche Verschwörungstheorien hören wir bei der Aids-Hilfe Schweiz immer wieder. Ich halte sie für sehr gefährlich, denn wenn Laras Bruder seine Medikamente längere Zeit nicht nimmt, wird er über kurz oder lang an Aids erkranken, was ohne Behandlung tödlich enden wird. Ohne Medikamente steigt zudem die Viruskonzentration in seinem Blut wieder an, sodass Laras Bruder andere anstecken kann. Sollte er sich am Ende dann doch dafür entscheiden, die Behandlung weiterzuführen, könnte das Virus zwischenzeitlich in seinem Körper sogar Resistenzen entwickelt haben, die Medikamente könnten also nicht mehr wirken.