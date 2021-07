Icelandia - Ist Island die Spitze eines riesigen, versunkenen Kontinents?

Künftig könnte noch eine weitere Attraktion in den Inselstaat locken. Denn Geologinnen und Geologen vermuten unter Island einen versunkenen und bislang unbekannten Kontinent.

… und Vulkanen Menschen aus aller Welt an.

Die Erde sah nicht immer aus wie heute. Die Plattentektonik sorgt dafür, dass sich ihr Gesicht ständig verändert. Gänzlich anders soll unser Planet dort ausgesehen haben, wo sich heute Island befindet. Davon berichtet ein internationales Team von Geologen um Gillian Foulger von der Durham University in einem neuen Buch .

Demnach ist Island keine Insel, sondern die Spitze eines versunkenen Mikrokontinents, der sich von Grönland bis nach Europa erstrecken und eine Fläche von mindestens etwa 600’000 Quadratkilometern einnehmen könnte. Icelandia haben ihn die Expertinnen und Experten genannt. Wenn man die angrenzenden Gebiete westlich von Grossbritannien in ein Greater Icelandia einbezieht, könnte das gesamte Gebiet sogar eine Million Quadratkilometer gross sein, teilt die Hochschule mit.

Mehrere Hinweise

Als Hinweis für den versunkenen Kontinent, wertet das Team unter anderem die geringe Meerestiefe vor Island: Während der Nordatlantik in den meisten Bereichen mehr als 2000 Meter tief ist, liegt der Meeresgrund im Gebiet von Icelandia nur in 500 bis 600 Meter Tiefe. Auch chemische Auffälligkeiten der Lavagesteine in diesem Gebiet gelten als Indizien für die Theorie der Geologen.