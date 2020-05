«Die Bachelorette»

Ist Jamy der Überkandidat in dieser Staffel?

In Folge vier der aktuellen «Bachelorette»-Staffel schlägt Jamy seine Mitstreiter in allen Challenges. Der 31-Jährige holt sich Anerkennung – und eine rote Rose von Chanelle.

Die Bachelorette selbst ist angetan von Jamys Performance. «Er gewinnt alles und kann alles. Ich habe noch nicht herausgefunden, was Jamy nicht draufhat!» Und auch über seine Muckis und Skills hinaus kommt der 31-jährige bei Chanelle gut an. «Er ist sehr hübsch. Und sehr lebhaft, das mag ich an ihm.»