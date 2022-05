Berührungen und Gekicher: Ist Johnny Depp etwa mit seiner Anwältin Camille Vasquez zusammen?

Eine Quelle bestätigte jedoch gegenüber dem US-Onlineportal TMZ , dass an den Gerüchten nichts dran ist.

Johnny Depp und Amber Heard (36) befinden sich seit dem 12. April in einer öffentlichen, gerichtlichen Auseinandersetzung.

Seit einem Monat schon zieht sich der öffentliche Verleumdungsprozess von Johnny Depp (58) und Amber Heard (36) . Dabei werden nicht nur die Worte der beiden genaustens unter die Lupe genommen, auch die Mimik und Gestik des Ex-Paares wurden von den zahlreichen Expertinnen und Experten für Körpersprache aufs kleinste Detail analysiert. Auch Fans, die den Prozess intensiv verfolgen, sind sich sicher, brisante Details in Erfahrung gebracht zu haben: Der «Fluch der Karibik»-Darsteller scheint auffällig vertraut mit seiner Anwältin zu sein.

Unter anderem wird der Zivilprozess des Ex-Paares auch auf Tiktok rege diskutiert. Dabei häufen sich Videos aus dem Gerichtssaal, die Ausschnitte von Johnny zusammen mit seiner Anwältin Camille Vasquez zeigen. Die beiden berühren sich gegenseitig am Arm, lächeln einander an und kichern zusammen hinter vorgehaltener Hand. Für Userinnen und User bedeuten diese zärtlichen Interaktionen nur eines: Zwischen ihnen läuft was!