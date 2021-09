Wegen Covid-Zertifikat - Ist Kanye West aus Zürcher Restaurant gewiesen worden?

Die 48-jährige Paula gibt an, während des Mittagessens in einem japanischen Restaurant Nähe Bahnhofstrasse beobachtet zu haben, wie Kanye West wegen eines fehlenden Covid-Zertifikats in den Aussenbereich verwiesen worden sei.

US-Rapper Kanye West, der mit seinem zehnten Studioalbum «Donda» gerade in aller Munde ist, soll sich zurzeit in der Schweiz befinden. Ein 20-Minuten-News-Scout glaubt, den 44-Jährigen am Freitagmittag in einem Zürcher Restaurant Nähe Bahnhofstrasse erspäht zu haben. «Ich war dort gerade am Essen, als Kanye in Begleitung eines Mannes hineinspaziert ist», so Leserin Paula.