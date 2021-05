Liebesgerüchte - Ist Kanye West jetzt mit Irina Shayk zusammen?

Nach der Scheidung in 2020 war es still um den Musiker. Seinen Ehering hatte er aber noch nicht abgelegt.

Eine anonyme Quelle will die beiden zusammen in einem Restaurant gesehen haben.

Zwar sind die Gerüchte noch nicht offiziell bestätigt, aber an ihnen könnte durchaus etwas dran sein: Es wäre nämlich nicht das erste Mal, dass der Rapper und das Model miteinander zu tun hätten. 2010 hatte Irina einen Gastauftritt in Kanyes Video zum Song «Famous», zwei Jahre später schritt sie für sein Modelabel an der Pariser Fashion Week über den Laufsteg. Im April 2020 wurde Irina in einem Yeezy-Shirt gesichtet.