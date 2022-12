Ist Kim Jong-un der grösste Kryptodieb?

So soll wohl die schwache Wirtschaft gestützt und das Atomprogramm infolge strenger UN-Sanktionen und der Covid-19-Pandemie finanziert werden.

Innerhalb von fünf Jahren haben gemäss dem südkoreanischen Geheimdienst Hacker aus Nordkorea mehr als umgerechnet 1,1 Milliarden Franken in Form von Kryptowährungen erbeutet.

Nordkoreanische Hacker stehlen im grossen Stil Geld in Form von Bitcoin und anderen Kryptowährungen.

Nordkoreanische Hacker haben in den letzten fünf Jahren schätzungsweise 1,5 Billionen Koreanische Won (knapp 1,1 Milliarden Franken) an Kryptowährungen und anderen virtuellen Vermögenswerten gestohlen. Davon entfällt mehr als die Hälfte allein auf das Jahr 2022, wie der südkoreanische Geheimdienst NIS am Donnerstag berichtete.