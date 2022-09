Mediziner erklärt: Ist König Charles krank? Seine dicken Hände sorgen für Beunruhigung

König Charles III. absolviert aktuell unzählige Termine und öffentliche Auftritte. So will es das offizielle Protokoll, das nach dem Tod seiner Mutter Queen Elizabeth II in Kraft getreten ist. Ob bei seiner Proklamation oder seinem ersten Treffen mit der neuen Premierministerin Liz Truss (47) – der 73-Jährige steht unter Beobachtung der Medien und des Volkes. Dabei fielen einigen die geschwollenen Hände und Finger des Monarchen auf, die bereits vor Jahren für erste Spekulationen sorgten: Ist das Staatsoberhaupt etwa krank?

Gegenüber dem «Daily Star» erklärt der Medizinwissenschaftler Dr. Gareth Nye von der Universität of Chester, was hinter den roten, dicken Händen stecken könnte, nämlich Ödeme. «Ödeme sind ein weitverbreitetes Leiden, das meistens Leute über 65 betrifft», sagt der Wissenschaftler und erklärt weiter: «Bei Ödemen sammelt der Körper Flüssigkeit in den Gliedmassen an, normalerweise geschieht das in den Beinen und den Gelenken, aber auch in den Fingern – und das führt zum Anschwellen. Um zu sehen, ob dies die Ursache ist, würde ein Druck auf den geschwollenen Bereich für etwa 15 Sekunden eine Vertiefung in dem Bereich verursachen.»