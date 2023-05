Botox-Alternative: Könnte Pararesse die Spritze ersetzen?

Immer mal wieder liest man von neuen, verheissungsvollen Inhaltsstoffen, die in Sachen Faltenbehandlung mit der Botox-Spritze mithalten können sollen. Das jüngste Mitglied in der Riege der angeblichen Konkurrenten? Spilanthol, ein Stoff, der aus der brasilianischen Jambu-Pflanze, auch bekannt als Parakresse, gewonnen wird. Dr. med. Sabine Kurzidem klärt darüber auf, was du dir wirklich vom Wirkstoff versprechen darfst – und was besser nicht.